Staažikaim varjupaigakass ootab kodu Valgas

Valga loomade varjupaiga juhataja Jana Juhkami sõnul on Matroskin hea iseloomuga, lausa väärikas loom. «Ta ei kakle kunagi teiste kassidega, ka akna taga haukuvatest koertest ei tee välja.»

Põhjus, miks isane kiisu nõnda kaua uut kodu aga ootama on pidanud, ongi Juhkami arvates tema tagasihoidlikkuses. «Ega Matroskin väga inimese seltsi kipu. Ta tuli meile 2019. aastal metsiku noore kassina, olles siis umbes aastane. Nüüd oleme nii kaugele jõudnud, et teda saab paitada, aga mitte kaua. Eks ta näitab ka välja, et talle inimese lähedus väga ei meeldi: võib tema peale susisedagi. Samas käpaga ei löö.»

Juhkam usub, et varem või hiljem leiab Matroskin päriskodu. «Alles mõne päeva eest tunti tema vastu huvi. Kui aga tagasi helistasime, telefonile ei vastatud. Seega on ta saadaval. See, et ta nii kaua meie juures on olnud, pole probleem. Alles paar kuud tagasi leidis uue kodu kass Brian, kes pea sama kaua meil elas. Noored naisterahvad viisid ta Tallinna.»

Ka lisab lootust, et Matroskin kodu võiks leida tõik, et mullu leidis sama kampaaniaga uue kodu toona üle Eesti kõige pikemalt varjupaigas olnud kass Reena, kes ootas – samuti Valga varjupaigas – uut kodu 944 päeva.

Võru varjupaiga staažikaimad asukad on Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuhi Anni Anete Mõisamaa sõnul kassid Robi (oodanud 256 päeva) ja Tuuli (oodanud 164 päeva).

«Meie varjupaikades üle Eesti on koduta kasse sadu ning just seetõttu oleme otsustanud juba kuuendat aastat järjest veebruaris tõmmata tähelepanu just nendele loomadele, kes peavad varjupaigas oma inimest ootama eriti kaua,» sõnas Mõisamaa.