Põlvamaa lauljatar võitis Saaremaal peapreemia

Valiku lauljatest tegi žürii koosseisus Gertu Pabbo, Eve Pärnsalu ja Mikk Targo. Juba järgmise astme žürii hinnangul, kuhu kuulusid Marek Sadam, Pille-Rite Rei, Toomas Uibo, Triino Lest, Priit Pruul, Sirje Medell ja Margus Vaher, jäi sõelale 58 noort, kes pääsesid finaali.

Juba see, et nii palju meie lauljaid pääses läbi tiheda sõela poolfinaali, on väga suur saavutus. Enamikku lauljatest saatis kontsertidel ansambel, mille koosseisu kuulus ka Räpina muusikakooli basskitarri- ja kontrabassiõpetaja Ilmars Priede. Meie lauljaid saatis bändis kontsertmeister Jürgen Järvpõld.