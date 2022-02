Viimati kui Võrumaal käisite, lõppes see teil positiivse koroonatestiga. See oli mullu detsembris. Praegu on nakatumisnäitajad löönud kõiki varasemaid rekordeid, ometi nõuate valitsuselt ühiskonna kiiret avamist, koroonapassi kaotamist. Miks?

Nii nagu on härra [viroloog Andres] Merits öelnud, ma jagan seda seisukohta, ei ole mõtet hoida dokumenti, mis ei tööta. Omal hetkel, omal ajamomentumil oli koroonapassidel sisu, täna seda ei ole. Omikroniga nakatuvad kõik, nakatuvad need, kes on vaktsineeritud, need, kes on vaktsineerimata, haiglate koormus on olnud viimastel nädalatel, kui me räägime sümptomaatilistest haigetest ehk need, kes lähevad haiglasse Covid-19 tõttu, üsna stabiilne. Intensiivravi on langenud.