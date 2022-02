Serviti jätkab 18 mängu järel liidrina 32 punktiga, Viljandi HC-l on kaks silma vähem. Otsepääse finaalnelikusse hakkab mõlema Eesti klubi jaoks ühe reaalsem näima, sest kuigi jälitajatel on kaks-kolm kohtumist vähem peetud, on vahe suur. Šviesal on 21, HC Vilniusel 20 ja Dobele ZRHK Tenaxil 19 punkti.