Kolemajadest vabanemine kulgeb riigi toest hoolimata visalt

Projekti käigus leiab oma otsa veel kaks maja. Valla planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hingla sõnul on neist majadest veel vara lähemalt rääkida. «Läbirääkimised korteriomanikega käivad. Üks on olemasolev hoone, teine on juba lammutatud, aga korteritel on omanikud juriidiliselt olemas ja peame nendega läbirääkimisi, et saaksime juriidiliselt kõik korrektseks.»