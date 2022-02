Anneli Ott: vaja on kiireid otsuseid

Keskerakonna soovi muuta Eesti ühiskond taas vabaks, kaotades koroonapassid, nimetas ajakirjanik hetkekasu nimel tegutsemiseks. Keskerakonna ja Reformierakonna suhet valitsuses aga puht pragmaatiliseks, kus tehakse üksteisele teadlikult haiget. Taoline retoorika sarnaneb paljuski Eesti Ekspressi väidetega, et Keskerakond olevat justkui teadlikult muutunud «paipoisist pahaks poisiks», sest see toovat juurde valijate hääli.

Praegu ei ole küsimus Keskerakonnale kindlasti selles, et Reformierakonnaga piike murdes plusspunkte teenida. Praegu on olulisim küsimus vastutuses. Möödunud riigikogu valimistel andis oma hääle Keskerakonna toetuseks märkimisväärne hulk inimesi. See tähendab usalduse kõrval suurt vastutust.

Juba kultuuriministri ametis olles tajusin selgelt ühiskonna ootust, et parlament võtab kriisi lahendamisest aktiivsemalt osa ja otsuseid ei langetataks pelgalt Stenbocki majas.

Inimesed ootavad Keskerakonnalt kriisiolukorras otsustavat ja kiiret tegutsemist. Seoses pikalt kehtinud piirangute ja koroonapassi nõudega on suurenenud inimeste vaimsed probleemid, sealhulgas noorte ja laste suitsiidsus. Jätkuvalt tunneb suur osa ettevõtjaid omal nahal piirangute laastavat mõju. Paljud on olnud sunnitud pankroti välja kuulutama ning palju on neid, kes seisavad selle lävel.

Seega on Keskerakond mures, millises suunas jätkuvad karmid piirangud on ühiskonda viimas. Me ei saa seda vaikides pealt vaadata.

Juba kultuuriministrina tajusin selgelt ühiskonna ootust, et parlament võtab kriisi lahendamisest aktiivsemalt osa ja otsuseid ei langetataks pelgalt Stenbocki majas. Keskerakond on võtnud riigikogus initsiatiivi: oleme korraldanud kaks avalikku koosolekut ning fraktsioon kohtus hiljuti valitsuse teadusnõukoja esindajatega. Samuti oleme välja käinud konkreetsed ettepanekud piirangute leevendamiseks ja pärast mitut minu hinnangul liiga pikaks veninud arutelu jõudsime kolmapäeva õhtul koalitsioonipartneriga kokkuleppele edasiste sammude osas. See areng on toimunud Keskerakonna saadikute järjekindla sekkumise tulemusena.

Seoses pikalt kehtinud piirangute ja koroonapassi nõudega on suurenenud inimeste vaimsed probleemid, sealhulgas noorte ja laste suitsiidsus. Jätkuvalt tunneb suur osa ettevõtjaid omal nahal piirangute laastavat mõju.

Demokraatlikule riigile on kohane võimalikult mitmekülgne arutelu nii olulises küsimuses. Valitsuse istungitel kogesin selgelt, et kriisijuhtimine valmistab peaministrile suuri raskusi ning langetatud otsused riivasid tugevalt minu õigustunnet. See oli peamisi põhjusi, miks otsustasin ministriametist tagasi astuda. Mul ei olnud võimalik sügavalt isiklikel põhjustel vaktsineerimisest loobunud inimestele silma vaadata ja selgitada, miks tervete inimestena nad ei pääse suusamäele või spaasse.