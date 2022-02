Põdravasikas suri piiritraadi tekitatud vigastustesse

Kohapeal asja uurinud jahimehed tuvastasid, et loom tuli Venemaalt Eestisse ja takerdus piiririba ületades lõiketraadist tõkkesse, ütles Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) esindaja.

Põlva jahiseltsi jahinõuniku Anne Reiteli sõnul peavad lõiketraadist tõkked küll inimesi, kes lihtsalt ei lähe nendesse, kuid loomad ei oska arvata, et lõiketraat võib neile eluohtlik olla.

«Põdravasikas suri ilmselt verekaotusesse – lõiketraadist tekkinud haavadega kaasnesid verekaotust tekitavad vigastused,» lausus Reitel. Ta lisas, et looma leidsid piiritöötajad, kes kutsusid kohale Värska piirkonnas jahimehed. Juhtum leidis tema sõnul aset Saatse piirivalvekordoni lähistel.

Reiteli sõnul oli emane põdravasikas suutnud end küll vabaks küll rebida, kuid suri lõiketraadi tekitatud vigastustesse vaevalt 20 meetri kaugusel vigastuskohast. «Jäljed sündmuskohal andsid põhjust karta, et vigastatud on ka vasikaga piiri ületanud põdralehm,» ütles Reitel. «Jahimehed püüavad jälgi edasi ajada, et välja selgitada looma vigastuste suurus ja eluohtlikkus."