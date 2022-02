Robert Sarv arvati advokatuurist välja

Advokatuuri kutsesobivuskomisjon leidis hindamisvestluse järel, et Sarve teadmised kutsenõuetest ega kutse-eetilised tõekspidamised ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele. Seaduse järgi toob see kaasa advokatuurist väljaarvamise, millega lõppeb ka advokaadibüroo pidamise õigus.

Tehver rõhutas, et advokatuur on riigist sõltumatu kutseühing, et advokaadid saaks inimesi kõhklusteta kaitsta igasuguse, ka riigi ülekohtu vastu. «See sõltumatus tähendab ka, et advokatuur peab ise tagama advokaatide vastavuse kutsesobivusnõuetele,» selgitas Tehver. «See ongi kogu tänase otsuse taust - advokaaditöö tegemine eeldab kõrgetele kutsestandarditele vastamist.»