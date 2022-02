Valgamaa lühiuudised

Puuetega inimeste kojas avati fotonäitus

Valgamaa koja juhataja Marika Ein sõnas, et näituse eesmärk on panna mõtlema ning märkama inimesi enda kõrval. «Me võime olla väliselt sarnased, kuid kõigil meil on oma lugu. Kiiresti muutuvas ühiskonnas, kus edulugudel on ahvatlev fassaad, on õnneks hakatud üha enam rääkima inimeste vaimsest tervisest,» rääkis ta.