Võrumaa lühiuudised

Rõuges ja Varstus saab toitu kaasa osta prügivabalt

Võrgustiku looja RingKarp on Eesti ettevõte, mis tahab vähendada ühekorrapakenditest tekkivat prügireostust. Praegu on võrgustik üheksas Eesti maakonnas ning liitunud on üle 70 restorani.