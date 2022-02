Tunnustuse pälvinud Põlva õpetaja: kõik mu rollid täiendavad üksteist

Suurema osa ajast on Jõgi Põlvas. «Tavaliselt olen siin kolmapäevast reedeni. Esmaspäeval olen Tallinnas, laupäeval Viljandis. Lisaproovid ja -tunnid võivad küll tööjaotust muuta, kuid poole nädalast või veidi rohkem olen ikka Põlvas.»

Eelmisel aastal kuulutati Jõgi Eesti aasta orkestridirigendiks, veel aasta varem sai ta aasta huvialaõpetaja tiitli. Noor mees tõdeb, et kõik need kolm viimasel ajal saadud tunnustust võtavad tema tegemised päris hästi kokku.

«Kõik mu töised rollid täiendavad üksteist. Enesearenguks on selline mitmekesisus oluline. Näiteks suurt sümfooniaorkestrit Lõuna-Eestis teha ei saa, samas mulle see tohutult meeldib. Õnneks on mul väga mõistvad tööandjad, kes saavad minust aru.»