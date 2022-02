Rahvaloendus jätkub väiksemas mahus

Eelmisest rahvaloendusest tuttavaid kodukülastusi soovib statistikaamet hoida minimaalsena, et aidata kaasa viiruste leviku takistamisele. Selleks, et rahvaloendajad ei peaks inimesi nende kodudes külastama, palub statistikaamet kõigil, kellele rahvaloendaja helistab, telefonikõne kindlasti vastu võtta.

"Võib juhtuda, et rahvaloendaja helistab ka siis, kui oled tubli olnud ja ankeedi veebis juba täitnud. Järelikult kuulub sinu aadress kohustuslikku juhuvalimisse ja rahvaloendajal on info, et keegi samal aadressil elavatest inimestest on jätnud küsimustikule vastamata. Kui sina oled ankeedi täitnud, võid olla mureta – rahvaloendaja sind uuesti küsitlema ei hakka, küll aga soovib ta sinu kaudu jõuda nendeni, kes pole oma vastuseid veel andnud," ütles rahvaloenduse projektijuht Liina Osila.