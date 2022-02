Elohelü toob muusikud taas Moostesse

Kõigilt võistlejatelt oodatakse sedapuhku nägemust Räpina kihelkonnast kirja pandud loost «Küläkene väikokõnõ». Lisaks tuleb esitada vabalt valitud eesti rahvaviisi töötlus: regilaul, uuem riimiline rahvalaul, tantsulugu või pilliviis. Žanrilisi piiranguid ei seata, ootamatud kooslused on väga oodatud.

Traditsiooniliselt on auhinnadki paika saanud: võistluskontserdi grand prix 2000 eurot, kohustusliku loo parima töötluse preemia 1000 eurot, lisaks noortepreemia, preemia «Leidlik mõte», patroon Ingrid Rüütli auhind, eripreemiad mõisarahvalt ja toetajatelt.

Festivali teema on seekord «Piiri peal» – uuritakse Vana-Võromaa piiriäärseid alasid ja eelkõige just «välispiire» Lätiga, Setomaaga, Venemaaga, kus rahvad on läbi kasvanud ja üksteist mõjutanud.