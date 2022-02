Raad kinnitas tuletõrjeühingu Valgas 7. veebruaril 1867. Rae žurnaalis on otsuse kohta lisatud, et tähtis pole mitte ainult meeskonna moodustamine, vaid ka selle väljaõpetamine. Valga VTÜ on üks vanemaid tuletõrjeühinguid Eestis, temast vanemad on vaid Tallinna (1862), Tartu (1864) ja Pärnu (1866) ühing.