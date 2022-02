Minister: inimese omaosalus peab vähenema

Riisalo teatas pärast kohtumist, et inimese omaosalus hooldekodu koha eest tasumisel peab vähenema. Tema sõnul otsitakse lahendusi, et tulevikus kataksid riik ja omavalitsus inimese pensionist üle jääva hooldekodu kohatasu maksumuse. Üks võimalikke lahendusi on, et hooldekodu elanik tasub ainult majutuse ja toitlustuse eest.