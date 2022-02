Maarja Küla avas metsas kunstinäituse

«Valisime välja 30 töö ringis, mis on valminud Aivar Rumvolti ja Caspar Topi juhendamisel, ning palusime abi reklaamibüroolt Salibar, kes need maalid sellisele materjalile printis, mis kannatab nii vihma kui ka lund. Seejärel valisime koos tööde autoritega välja kohti, kuhu pildid paigutada, ja tulemus oli üllatav. Eri pildid tõmbavad eri päevadel endale tähelepanu. Päikeselisel päeval on ühed eriliselt märgatavad või kõnekad ja sombusel päeval teised. Endalgi on põnev ikka ja jälle taasavastada uusi nüansse,» kirjeldas Mikheim asjade kulgu.