Teeme ühe asja selgeks: kas soojuspumpade müüjad jätsid midagi rääkimata, et sel talvel nõnda paljud end ootamatult suure elektriarvega vastamisi leidsid?

Jah ja ei. Ega nemadki teadnud ju hinnatõusu ette. Küll aga on elektriküte, sealhulgas soojuspumpadel põhinev küttesüsteem, mugavusküte. Ja mugavus maksab. Varem oli hind stabiilne, kuid kui ühinesime elektribörsiga, oli teada, et tuleb muutlikum hind. Selle jätsid nad küll tihti lisamata, et kui elektri hind tõuseb näiteks kaks korda, pole toasoe enam nii soodne. Kuni hind on teatud talutavuse piirides, mis on igaühel ju erinev, on kõik korras.