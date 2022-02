«Kui kõik annetatud raha ära ei kulu, siis saab selle kellelegi teisele abivajajale suunata, sest mina kasutan praegu ka omakorda heade annetajate raha, mis pole minu isikuga seotud.»

Et eelmised kolm raviskeemi kasvajate olulist taandumist kaasa toonud ei ole, samuti said otsa haigekassa poolt rahastatavad raviskeemid, tegi doktor Mägi patsiendile ettepaneku pöörduda Kingitud Elu poole immuunravimi rahastamise taotlemiseks.

«Minul on meelsus positiivne, doktor Mägi ka ütles, et vajalik ravim on olemas. Selle kohta on hiljuti avaldatud üsna perspektiivikate väljavaadetega uurimus just minul avastatud vähitüübi kohta, peaks aitama.»

Eestis tehti maksabiopsia, vähiraku tüve kindlaks määramiseks saadeti biopsiaproov Saksamaale, kokku tulnud arstide konsiilium Tartu ülikooli kliinikumis otsustas uue ravi kasuks, vastav soovitus tuli ka Saksamaalt.

Et viimasest keemiaravist oli möödunud poolteist kuud, ei saanud järgmist ravi alustada kohe. Läinud reedel käis Tulik Tartus ravil, esmaspäevast võtab Kingitud Elu fondi kaudu taotletud immuunravimit. «Viis päeva tablette, kaks päeva vahet, siis viis päeva tablette, siis Tartus kolm tundi tilguti all – selline on raviprotseduur. Neli tabletti hommikul pärast sööki, neli õhtul – rohtude päevane maksumus on 300 eurot,» rääkis ta. Uued rohud kõrvalmõjusid kaasa toonud ei ole.

Et vähist saaks jagu

Seda, milliseid tulemusi uus ravim võitluses vähiga annab, saab teada kahe ja poole kuu pärast, kui tehakse järgmine kompuuteruuring. «Doktor ütles küll, et ravi ei pruugi kolme kuuga piirduda, aga praegu on lootus olemas, et need asjad saavad rea peale. Elame selle nimel, et vähist saaks lahti.»

Usku ning lootust annab ka tõik, et tema sõbral avastati vähk kolmes organis, nüüdseks on kõik need kolded saadud kontrolli alla. «Sõber on heas füüsilises vormis, paremas kui mina, eks ta ole ka kolm aastat noorem. Tema pealt on näha, mis praktikas on olnud.»

Ka on Tulik väga rahul, et Tartu ülikooli kliinikum on suutnud epideemia ajal hoida tavapärases töös onkoloogiaosakonna. Tänu sellele on raviprotseduurid toimunud täpselt nõnda, kui arstid on planeerinud.

Ehkki enesetunne on parem kui keemiaravi ajal, võttis teenekas poliitik korraks puhkuse ning otsustas sel nädalal Värska sanatooriumisse taastuma ja raviprotseduure saama minna. «Keemia­ravi tõttu on jalgu vaja pisut turgutada – tallad torgivad ja on tundetud senini, liikumine mõnevõrra raskendatud. Keskendungi nüüd nendele, saades jalgadele taastusprotseduure. Kohalik arst pani kokku 15 raviprotseduurist koosneva raviplaani. Laupäeval saan välja.»

ASi Lõuna-Eesti Hooldekeskus juhatuse liikmena töötav Tulik on tänulik ka oma tööandjale, kes on olnud väga heatahtlik ja mõistev, kui on olnud vajadus minna arstile või kui keemiaravi andis enesetundele tunda kaks-kolm päeva hiljem ning vaja oli kodus olla. «Järgmisest nädalast olen jälle tööl, teatud protsesse tuleb siiski jälgida,» nentis ta.

Mis aga on saanud poliitikast?

Ehkki pärast möödunud kohalikke valimisi Tulik Võru linnavolikogusse keskerakondlasi esindama ei pääsenud, oli see tema sõnutsi pigem teadliku valiku tulemus, sest ta ei käinud ka ühelgi valimisüritusel. «Arvan, et olen poliitilise tööga ühele poole saanud. Las nooremad tegutsevad, praegu peab elu rahulikumalt võtma. See on olnud töö, mille üle võib rahulolu tunda, aga see on olnud ka töö, mis on ehk kõige rohkem närvirakke kulutanud.»

Tulik avaldas lootust, et uus linnavolikogu toimetab sama usinasti nagu eelmine. «Eelmine volikogu oli üks kõige töövõimelisemaid volikogusid läbi aegade Võru linnas. Seda ilmestas eelkõige hea koostöö linnavalitsusega,» märkis ta.