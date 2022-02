Selgusid Eesti meistrid suusaorienteerumise sprindis

Naiste põhiklassis ei startinud valitsev maailmameister Daisy Kudre (OK Peko), kes harjutab praegu Šveitsis eesmärgiga olla tippvormis märtsis Soomes toimuvatel MM-võistlustel. Üks tänastest medalipretendentidest, Epp Paalberg (Rakvere OK), jäi starti ligi neli minutit hiljaks ja see juhtum jättis ülekaaluka võidu võimaluse Doris Kudrele (OK Peko), mille viimane eksimatult ka ära kasutas. Linnulennult 3,3-kilomeetrisel rajal võitis ta kulla 2 minuti ja 11-sekundilise eduga. Medalikolmik kujunes järgmiseks:

Doris Kudre: «Nägin enne starti, et minu peakonkurent Epp Paalberg on õnnetul kombel starti hiljaks jäänud ja see võttis kõik pinged maha. Seepärast sõitsin pingevabalt ja mul on hea meel, et suutsin väga hea libisemisega kiirel rajal oma orienteerumise kogu aeg kontrolli all hoida ja veatu soorituse teha.»