Vastse-Kuuste meister on aidanud uuele elule ka sajandivanuseid pille

Viimati jõudis Hämäläineni töölauale 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest pärit mandoola Ludwig Schusteri töökojast. Tegu oli mehega põlisest pillimeistrite dünastiast, mille kohta on andmeid juba 1580. aastast. «1862 ehitas Schuster Saksimaal suurema tehase, kus valmistati keel- ja löökpille ning vaskpuhkpille sõjaväeorkestritele. Instrumentide müügipiirkond oli üüratult lai – Euroopast Austraaliani,» on vastsekuustelane järele uurinud.

Kõnealune mandoola kuulub ühele Tartu pillimehele, kes sai selle oksjonilt üsna soodsalt ehk saja euroga. «Kui pill on armetus seisus, ei ole ta kallis. Aga kui on töökorras ja kõik pingutid toimivad, võib hind kohe üles hüpata. Väärtus sõltub ka identsusest – on ju päris palju tehtud pettust. Aga selle suudab ainult ekspert kindlaks teha,» rääkis meister.