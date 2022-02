Kriminaalmenetluse viis läbi PPA sisekontrollibüroo Lõuna sisekontrollitalitus, mille juht Tiit Melts ütles, et kahjuks ei too mitte miski tagasi kaotatud pereliiget, kolleegi ja sõpra ega leevenda lähedaste ja politseipere kaotusvalu. «Vähim, mida sellise õnnetuse järel teha saime, oli anda perele ja teistele vastus, kuidas sai selline õnnetus juhtuda,» märkis Melts.

Laskeharjutus nägi ette, et kaks 3-liikmelist meeskonda liiguvad paralleelselt kahel eraldiseisval rajal märklaudade suunas. Varje tagant varje taha liikudes tuli neil vaheldumisi märklaudade pihta tulistada ehk kattetuld teha selleks, et teine meeskond saaks oma rajal samal ajal järgmise varje taha liikuda. Ühel hetkel jooksis Joonas ootamatult teise meeskonna rajale tulesektorisse, kus tema kolleeg samal ajal varje tagant märklauda tulistas. Kuna liikumine toimus varjete vahel, oli nähtavus piiratud ning laskmisele ja sihtimisele keskendunud politseinik ei näinud Joonast enne, kui oli juba liiga hilja. Juhtunut märgates andis instruktor käskluse «Tuli, seis!» ning seda kohe ka tehti. Paraku ei olnud reageerimiseks enam piisavalt aega, sest Joonas oli juba saanud surmava tabamuse.

Pärast kogutud tõendite hindamist otsustas prokuratuur, et ei ole alust kellelegi kuriteokahtlustuse esitamiseks. «Uurimise käigus kuulati üle kõik laskeharjutuses osalenud kiirreageerijad ja instruktorid, analüüsiti videomaterjali, tehti ekspertiise, arvutusi, simulatsioone ja palju muud. Kõike seda hinnates oleme veendunud, et kellegi tegevuses ei olnud pahatahtlikkust ega hooletust määral, mis annaks aluse ette heita kuriteo toimepanemist,» ütles juhtivprokurör Kairi Kaldoja.

Uurimise ajal tehti ka põhjalik analüüs, mille käigus anti hinnang laskeharjutuse läbiviimisele, vastavatele regulatsioonidele ning politseinike tegevusele nii õiguslikult kui ka turvataktikaliselt. Tiit Melts tõi välja, et kehtivates regulatsioonides ja harjutusel osalenud politseinike tegevuses tuvastati küll parandamist vajavaid kitsaskohti, kuid need ei olnud põhjuslikus seoses sellega, et Joonas sai harjutusel surmava laskevigastuse. «Oleme teinud mitu ettepanekut, kuidas laskeharjutuste ohutust senisest veelgi tõsta. Näiteks pöörame laskeharjutuste instruktaažidel veelgi suuremat tähelepanu ohutusele, seda eriti keerukamate laskeharjutuste läbiviimise eel. Ühtlasi tuleb täiendada praegusi regulatsioone selliselt, et reeglid, vastutus ja nõuded nii laskeharjutuste läbiviimisele kui neis osalejatele oleks senisest selgemad ning arvestaks muuhulgas ka kiirreageerijate keerukamate laskeharjutuste iseärasustega,» ütles Melts.