Jaak Mae: medal on medal, õnnitlused Kellyle!

2002. aasta taliolümpiamängudel Salt Lake Citys 15 km klassikas pronksmedali võitnud Jaak Mae lisas, et ei ole Sildaru ala ekspert ja tehnilise poole pealt kommentaare sestap jagada ei oska.

«Suusa lahti tulek on kindlasti ebameeldiv ja seal peab meeskonnasiseselt põhjusteni jõudma. Kahjuks valus õppetund, tuleviku jaoks veel rohkem vaja detailid läbi mõelda, professionaalsemalt,» sõnas endine tippsportlane, praegune Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae. «Minu jaoks siiski võidetud medal. Ala on selline, kus juhtub palju – ka parimatel.»

Rääkides Eesti olümpiakoondise senistest tulemustest Pekingi taliolümpiamängudel, mainis endine tippmurdmaasuusataja, et eestlased on olnud oma selle hooaja keskmisel tasemel. «Saavutusspordis juhtub imesid harva ja loota, et olümpial kõik ennast ületavad, ei ole realistlik,» märkis viitel olümpiamängudel osalenud Mae. «Kindlasti on olnud häid võistlusi ja altminekuid, nagu spordis ikka. Jään neutraalseks ja realistiks.»