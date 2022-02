Tõrva saab uue kaarsilla

Lepingu eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada Tõrva kaarsild. Riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem, selgub hanketeatest.

Töövõtumeetodiks on peatöövõtt, kus peateostaja tegevuste, ehitise osade kokkusobivuse ja ehitusplatsil tehtavate kõikide tööde teostamise ning koordineerimise eest vastutab hankijaga lepingu sõlminud pakkuja.

Tööde teostamise asukohaks on kinnistu Tõrva linn, Linnamäe puhkeala.

Pakkumusi saab esitada 3. märtsi pärastlõunani. Hankelepingu kestvus kokku on 30 kuud, millest kuus kuud on ehitusperiood ja 24 kuud on garantiiperiood.