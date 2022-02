Võru suurim kool saab ainulaadse õpilaste tegelusala

«Hariduslike erivajadustega ehk HEV-laste arv järjest kasvab. Kui senini on põhifookus läinud sellele, kuidas tagada lastele õppetöö ja õpetajad, teha suuremad klassid väiksemaks, et oleks sobilik õpikeskkond, siis väga palju ei ole jõutud samast klassiruumist väljapoole,» tõdes kooli direktor Taavi Karu. «Olen hästi seda usku, et HEV-lastele lähenemine peab olema terviklik. Lisaks õppetunnis toimuvale on oluline ka see, kuidas on lahendatud tundide vaheline ja järgnev aeg.»