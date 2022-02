Tasuta bussisõit jääb vähemalt esialgu alles

Kagu ühistranspordikeskuse (ÜTK) juhatuse liikme Sander Saare sõnutsi toimus päev pärast omavalitsusjuhtide koosolekut minister Aasa algatusel uus kohtumine ÜTKde esindajatega, kus ta väitis, et ühistranspordile leiti raha juurde. «Kui algul pidime kärpima eelmise aasta mahtu kaks protsenti, siis nüüd on luba jätkata sama hästi kui möödunud aasta tasemel. See tähendab, et suure tõenäosusega ei olegi vajadust Põlva- ja Võrumaalt väljuvatel liinidel sõidu eest kas Tartu või Valga maakonda maksma hakata.»