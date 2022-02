Puka öölaulupeo repertuaari panevad kokku laulupeo fännid

Puka kultuurimaja perenaine Katrin Uffert märkis, et nagu tavaks saanud, kutsutakse kooride eeslauljaks tuntud ja armastatud artist. «Kuna tegemist on juubelipeoga, siis on oodata ka üllatusi,» lisas ta.

Öölaulupeo korraldustoimkond otsustas, et juubelipeo repertuaari panevad seekord kokku kõik huvilised ja Puka öölaulupeo fännid.

«Kuna ükski laulupidu ei saa toimuda ilma koorilauljate ja publikuta, siis soovime, et just teie, armsad inimesed, kujundaksite meie selleaastase juubelilaulupeo repertuaari,» ütles Otepää Kultuurikeskuste loomejuht Kaidi Pajumaa. «Selleks palume jagada meiega enda eestikeelset lemmiklugu, mida soovid augustikuisel Puka öölaulupeol kuulda.»

Lemmiklugu tuleb saata hiljemalt 10. märtsiks e-posti aadressile kaidi.pajumaa@otepaa.ee.

Laekunud ettepanekute seast valib žürii välja 20 parimat lugu, millele korraldatakse hääletus ning 15 kõige rohkem hääli saanud laulu tulevadki 19. augustil 2022 Puka öölaulupeol esitlusele.

Sündmust korraldab Otepää Kultuurikeskused. Öölaulupeo idee algataja oli Puka pikaaegne kultuurimaja juhataja Helgi Pung.