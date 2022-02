HAIGUSED MURRAVAD ⟩ Koolikokad jäid haigeks, kogukond tõttas kööki appi

«Kõik Meremäe kooli kokad on haiged. Kui teate kedagi, kes saaks meile appi tulla, siis palume kiiresti infot,» teatas koolipere täna ühismeedias. Mõni tund hiljem tuli järg: «Aitäh kaasaelajatele! Meil on fantastilised lapsevanemad ja tundub, et see nädal on päästetud.»

Meremäe kooli direktor Kristi Põldoja ütles täna pärastlõunal Lõuna-Eesti Postimehele, et hetkeseisuga on mure lahenenud ja nädala lõpuni on töötajad olemas.