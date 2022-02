Maanteemuuseumi uus juht tuleb Setomaa muuseumist

«Suunavahetusega ju otseselt tegemist ei ole, kuna muuseumimaastikule jään ma edasi,» ütles Posti, kes on Setomaa muuseumide juht alates eelmise aasta maist. «Põhjus lahkumiseks on lihtsalt see, et eelmine direktor tuleb lapsehoolduspuhkuselt tagasi. Mina olingi vaid ajutiselt direktoriks valitud, kuni lapsehoolduspuhkus lõpeb.»

Tema viimane tööpäev Setomaal on 28. veebruaril. Põlva maakonnas Varbuse külas, endises Varbuse postijaamas asuvas maanteemuuseumis alustab ta tööd 2. maist.

Rääkides uuest väljakutsest, märkis ta: «Esialgu tuleks elada sisse ning siis jooksvalt arendustele mõelda. Kuid ühe visioonina on mõttes transpordimuuseumi loomine, mis võtaks vaatluse alla Eesti transpordiajaloo laiemalt, sest on ju meil liikvel rongid, rattad ja nii edasi.»

Kutsumuselt on Ivo Posti ooperilaulja, täpsemalt kontratenor. Ta on olnud Narva muuseumi teadusjuht ja direktor.

Maanteemuuseumi pikaaegne juht Kadri Valner pani eelmise aasta lõpus ootamatult, poolteist aastat enne tähtaega ameti maha. 2000. aastal loodud Eesti maanteemuuseumi kolmanda direktorina alustas Valner tööd 2013. aastal.

Uue direktori tööle asumiseni juhib maanteemuuseumi asutuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kanni Kallastu.