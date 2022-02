Edukas orienteeruja Daisy Kudre abiellus

Uudist jagab Kudre, kelle nimi on nüüd Daisy Kudre-Schnyder, oma Facebooki-lehel. "Me ütlesime jah - kogu südamest," kirjutab ta ise seejuures.

17. detsembril 1993 Värskas sündinud Daisy Kudre on kahekordne maailmameister suusaorienteerumises. Suusaorienteerumise MMil on ta saanud kokku viis medalit. Edukas orienteerumissportlane on ka tema õde Doris Kudre. Nende isa Raul Kudre on Setomaa vallavanem, ema Ingrit Kala tunnustatud seto kultuuri edendaja.