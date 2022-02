Moostes valmis ligi poolsada lumekassi

Mõte pärineb juba eelmisest talvest, mil kooli juurde niisama toreduse pärast mõni kass tehtud sai. Seekord tuli õpilasesindusse kuuluval 4. klassi õpilasel Kirke Õunapil mõte, et seal aastal võiks teha lumekasse pikema aja jooksul. Kooliperele tundus kasside ning teiste kaslaste tegemise mõte väga tore ja tiigriaastaga kenasti haakuv. Ka huvijuht Kadri Pärli ja teised õpilasesinduse liikmed tulid ideega kohe kaasa ja nii saigi kuu aega kestnud lumekasside võistlus välja kuulutatud.

«Eriti vahvaks teeb kassimeisterdamise, et tehtud kassid on nii eriilmelised ja piiriks on vaid fantaasia,» tõdes Mooste mõisakooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kohalik Ettevõtliku Kooli koordinaator Kadi Õunap.