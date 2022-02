Teed on auklikud ja lund palju. Kas tänavu on ka valla teehoolduse eelarve lõhki läinud?

Mitmed tuhanded on üle läinud võrreldes eelmise aastaga. Kõik tahame ühtmoodi, et meie teed oleks liivatatud. Lumelükkamine käib maapiirkondades ka väga hoolsasti, aga ükski vallavalitsus ei ole olnud võimeline maapiirkondades asulateid liivatama. Eelarve paneb asjad paika. Oleme tänavu sõelmeid rohkem ostnud kui eelmisel aastal. Teenust pakkuvale firmale RoadWest ütlesime, et kus võimalik, tuleks lumi lükata ära linna haljasaladele. See osa, mis lumelükkamise eelarvest üle läheb, käib asfaldiaukude ja teede parandamise arvelt. Lumi sulab lõpuks ära, aga eelarve miinus jääb alles. See kajastub pärast teede seisukorras.