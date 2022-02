3D kaardirakenduses (https://3d.maaamet.ee/kaart/) saab kogu Eesti ulatuses vaadelda maapinna reljeefi ja hoonete mudeleid. Objektid on varustatud lisainfoga (nt hoone aadress ja ehitisregistri kood), samuti on võimalik lisaks konteksti ja lisaväärtuse loomiseks kuvada ka kahemõõtmelisi kaardiandmeid (aluskaardid, katastripiirid ja kitsendused). 3D andmeid saab avaandmetena alla laadida, mis võimaldab igaühel Maa-ameti andmeid kasutada omale meelepärases kontekstis ja vajalike teenuste loomiseks.

„Maa-ameti ülesanne on kaardistada ümbrust võimalikult realistlikult ja muuta seeläbi ümbritsev ruum igale inimesele arusaadavamaks. Liikumine kahemõõtmelistelt mudelitelt ehk kaartidelt kolmemõõtmelistele ning võimaldades veebirakenduses neid iga külje pealt uurida, on suur samm edasi,“ märkis Maa-ameti 3D töögrupi koordinaator Hanno Kuus. Ta lisas, et 3D kaardirakenduse kasutajate seas on palju uudistajaid, kes vaatavad, kuidas nende kodukant või mõni muu huvipakkuv koht kolmemõõtmelises mudelis välja paistab. „Spetsialistid ja teenuspakkujad kasutavad Maa-ameti 3D avaandmeid oma tarkvaralahendustes,“ rääkis ta andmete kasutusvõimalusi kirjeldades.