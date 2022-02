Positiivsete kiirtestide arv koolides on säilinud samal tasemel

​​Minister Liina Kersna sõnul on selle nädala kiirtestimise tulemused sarnased eelmise nädalaga. "Üldhariduskoolide õpilaste seas on nakatumine viimastel nädalatel pisut langenud, aga koolitöötajate hulgas on väike kasv,“ ütles Kersna. "Soovitan koolidel anda uuel nädalal enne koolivaheajale minemist õpilastele testid koju kaasa, et kõik saaksid koolivaheaja lõpus kodus enne õppetööle naasmist oma nakkusohutust kontrollida.“