Esimesel kokkusaamisel astus kuulajate ette Hiiumaalt pärit Margus Tabor. Märtsis on külas Olavi Antons, kes räägib ja etendab lugusid Muhumaa Tooma Juhanist, kellest sai rahvakirjanik Smuul.

Jürikuul võtab teatepulga üle Mari Kalkun Võrumaalt, kes on oma kodupaigast kõvasti muusika loomiseks inspiratsiooni saanud. Lehekuu esineja tuleb sealtsamast Tartust: see on Lauri Räpp.