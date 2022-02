Karjatnurme rahvas annab külaelule hoogu

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni initsiatiivil tõusis päevakorrale ka küsimus ajutiselt suletud olnud päevakeskuse, uue nimetusega kogukonnakeskuse vajalikkusest. Rahvas leidis, et sellist ruumi on ikka vaja, kus saaks koos käia ja vaba aega veeta. Seega jäävadki kogukonnakeskuse kaks ruumi kolmapäeviti ja laupäeviti õhtupoolikutel avatuks.

Keskusesse on oodatud peale MTÜ Karjatnurme Kogukond liikmete kõik huvilised. Pakutavad teenused on samad, mis varem päevakeskuse aegu: seal saab pesu pesta, duši all käia, televiisorit vaadata ja ka raamatuid laenutada. Kirjandust tuuakse Taagepera raamatukogu juhataja Erja Liivsoni lahkel loal Taagepera raamatukogust. Ajalehti praegu ei käi, kuid edaspidi, kui raha saab, loodetakse ka neid tellida.