Piirkiiruse vähendamine suurt efekti kaasa ei toonud

Praeguseks on nüüdne transpordiamet katseprojektist oma järeldused teinud. Kokkuvõttes leidis amet, et lõikudel, kus piirkiirust tõsteti, on piirkiiruse ja sõitjate reaalse kiiruse vahe vähenenud, välja arvatud ühel lõigul. Järeldus oli, et uus kiirus on teele sobilikum ja liiklejatele selgemini arusaadav. Samuti selgus, et teele lähedal elavad inimesed, nagu näiteks ühistranspordi kasutajad ja koolilaste vanemad, on reeglina piirkiiruste suurendamise vastu.