Valga varjupaik võtab enda hoole alla ka Valka loomad

Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis märkis, et Valka kodutute loomade varjupaik on amortiseerunud ning omavalitsus on juba mitu aastat analüüsinud, milline oleks asjade mõistlik edaspidine korraldus. Krauklise sõnul on ühiskonna nõudmised sellele, milline peab olema moodne varjupaik, ajas tõusnud.