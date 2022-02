Kahes kirikus osaleb teenistustel praktikant

Koorits on pärit Tartust, viimased paarkümmend aastat aga elanud Kambja vallas Pangodis. «Olen varastest 90ndatest alates tegutsenud ettevõtluses. Sellest viimased 25 aastat on mu kirg olnud kaubandus. Mööbliait on see firma, mis mu kirg ja rõõm, aga ka vaev ning pisarad olnud on. Samuti olen kogu elu sporti au sees pidanud. Olen mitmekordne Eesti meister jäähokis, viimati sai seda rõõmu maitstud aastal 2020. Nüüdseks olen tegevsportlase karjääri lõpetanud,» tutvustas Koorits oma elu ja tegemisi.