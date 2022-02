Narkoistung Valga kohtumajas nurjus ootamatuse tõttu

Esimesed paar tundi möödusid 31. jaanuaril Valga kohtumajas peetud istungil ootuspäraselt. Arutuse all olid kuue inimese kokkulepped, mille peamine sisu puudutas suures koguses narkootikumide vahendamist Valgas. Kohtunik uuris kohtualustelt, kas nad mõistavad kokkuleppe sisu ja kas nad on sellega nõus. Viis kohtualust vastasid küsimustele jaatavalt. Viimasena jõuti meesterahvani, kes oleks pidanud suures koguses grupiviisiliselt kanepi käitlemise eest neljaks aastaks, viieks kuuks ja 27 päevaks tingimisi vangi minema katseajaga viis aastat.

Mees teatas, et loobub siiski kokkuleppest. Ta põhjendas, et tal on Lätis sugulased, vaja on käia näiteks surnuaias ning kriminaalhooldus teeks selle keeruliseks. Kaitsja Anne Vissak täiendas, et toetab keeldumist, kuna mehe elu on tihedalt seotud Lätiga, näiteks käib ta seal korjamas ka vanametalli.