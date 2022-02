Mõnevõrra ärevaks teeb Võrumaa, kus on viimastel aastatel eluruumide tulekahjude arv pisut tõusnud.

Arvestades seda, et päästeameti siht on jõuda turvalisuselt Põhjamaade tasemele, on tules hukkunute arv aga ikka väga suur. Eelmisel aastal oli tuleohvreid Eestis 39. Soome, Rootsi, Taani ja Norra tasemele jõudmiseks peaks hukkunute koguarv aastas jääma 12 inimese juurde.

Nelja aastaga on tuli Lõuna-Eesti kolmest maakonnast võtnud 18 inimese elu. Tundub, et selles suhtes võib siiski lootusrikkamalt ette vaadata, sest hukkunute hulk on neil aastatel järjepidevalt vähenenud. Kui 2018. aastal võttis tuli kolmes maakonnas elu lausa seitsmelt inimeselt, siis mullu hukkus tules kaks inimest: üks Valga- ja üks Võrumaal.

Punane kukk röövis nelja eelmise aastaga elu 12 valdavalt keskeas mehelt, kuus hukkunud naist olid aga eakamad.

Hukkunutega lõppenud tulekahjude põhjustes hakkab silma karm tõsiasi, et üle poolte nendest (10) põhjustas hooletu suitsetamine. Tõsiselt paneb mõtlema seegi, et kümnest hukkunust üheksa olid alkoholijoobes.

Viis traagiliselt lõppenud põlengut said alguse hooletusest lahtise tule kasutamisel: küünlast või prahi põletamisest.

Hooletusest kütteseadme kasutamisel alguse saanud tulekahjus hukkus üks ja hooletusest elektriseadme kasutamisel tekkinud kahjutules samuti üks inimene. Kõigist nelja aasta 18 hukkunust olid 12 ehk lausa kaks kolmandikku joobes.

Päästeameti ennetusvaldkonna töötajad mõistavad hästi, et ühelt poolt tuleb ohutuskultuuri arendamiseks harida võimalikult laia elanike hulka, kuid tulesurmade ära hoidmiseks ei tarvitse see piisavalt tulemust anda. See tähendab, et inimestega on vaja tegeleda isikustatult. Tuleb püüda astuda «potentsiaalse tulekahjuohvri kingadesse», hinnates tema eluviisi ja vajadusi, mille kaudu inimest paremini üles leida ja aidata.

Päästjad, kes nõustavad aastas tuleohutusalaselt tuhandeid koduomanikke, puutuvad liigagi tihti kokku kehvas seisukorras kütteseadmete või elektrisüsteemidega. Alates 2019. aastast on päästjad Valga-, Võru- ja Põlvamaal avastanud 250 eriti suure tuleohuga kodu. Umbes sama palju on siin kandis lisaks kodusid, kus päästjad on hinnanud tuleõnnetuse tekkimise riski keskmiseks.

Paljudes nõustatud kodudes pole elupäästev suitsuandur töökorras, see pole õigesti paigaldatud või puudub sootuks. Kuigi päästjad paigaldavad riskikodudesse suitsuandureid, võetakse need tihti sigaretisuitsust põhjustatud häirete vältimiseks kohe laest maha.

Tahkekütteseadmetega tuleohtlikest kodudest puuduvad paraku kohustuslikud vingugaasiandurid. Inimestele tunduvad need ilmselt asjatu luksusena, mida ei saa või ei ole mõtet endale osta. Samas on pooltes eriti tuleohtlikes kodudes küttesüsteemid hooldamata ja amortiseerunud, mis kasvatab ohtu, et ülimürgine ja surmav vingugaas katkisest küttseadmest ruumidesse imbub.