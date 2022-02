Küdeva ahju ees süttinud praht ohustas korterit

20. veebruaril kell 12.08 teatati, et Tõrvas Ehitajate tänaval on kortermajas suitsulõhn. Päästjad leidsid korteri, mille elanik oli unustanud toidu pliidile valmima ja see oli kõrbema läinud. Põlenguhirmus elanik oli panni rõdule toimetanud. Päästjad kontrollisid tuleohutust, rahustasid naist ja selgitasid talle, et söögi tegemise ajal on ohutuse tagamiseks mõistlik köögis püsida.