«Nalja teed või?» ütles Katrin Martinfeld, kui kuulis Lõuna-Eesti Postimehe reporterilt talle omistatud kõrgest autasust. «Arved, kust sa selle nüüd võtsid? Hea, et ma istun praegu. Sa ehmatad inimese nii ära, et on kohe.»

Pärast hetkelist pausi puhkes koolijuht juba naerma ning lisas: «Igal juhul väga suur üllatus. Ma olen väga rõõmus, et mu pühendumust on märgatud. Absoluutselt. Mul vaikselt tuleb pisar silmanurka. See on ikka tore.»