Teeäärsetesse parklatesse tulevad uued sobivad prügikastid

"Vaatasime eelmise nädala koosolekul veelkord prügikastide võrgustikule otsa, et tagada Tarnspordiameti poolt puhtad teeääred ja parklad," nentis Transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa. "Oleme pöördunud oma korrashoiupartnerite poole, et vajadusel paigaldada täiendavaid prügikaste."

Riigiteede ääres on praegu ca 550 väiksemat prügikasti, mis on mõeldud teekonnal tekkinud väikesodi ära viskamiseks, kuid enimkülastatavates parklates on tekkinud vajadus täiendavate prügikastide järele. Uued prügikastid on parklatesse sobivamad ning ei võimalda loomadel ja lindudel sinna visatud prügi laiali tassida.