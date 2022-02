„Laulukirjutamise laagri eesmärk on tuua kevadisel vaheajal noored ekraanide tagant ühte ruumi kokku ja pakkuda neile võimalust luua ise muusikapala. Seda nii laulusõnade väljamõtlemisel kui ka muusika loomisel,“ selgitas Otepää Kultuurikeskused loomejuht Kaidi Pajumaa. „Kagu-Eestis elab väga palju andekaid noori inimesi, kes teiste sündmuste kõrval on jäänud ehk mõneti unarusse ning kellele on vaja väikest tõuget ja eneseususüsti, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta ja lubada endal katsetada. Sel kevadel suunab Otepää kultuurimaja fookuse just nendele ning pakub meeldejäävat, ennast avastavat ja -avavat võimalust veeta üks äge päev sõpradega, luues midagi kordumatut ja jäävat. Ja muidugi luua ka uusi sõprussuhteid!“