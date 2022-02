Tulevikulootuse tiitli laureaat on Puiga rahvamaja kultuuri- ja noorsootööjuht Koit Roots. Ta ei löö risti ette, kui tuleb tõmmata selga kleit ja pähe valge parukas ning tantsida üheksanda klassi noortega võimlemiskavade võistlusel. Tema energia ja hea süda annab eeskuju noortele, kellega ta koos on toimetanud.

Mari Mandel, kes töötanud Vastseliina noortekeskuses seitse aastat, pälvis aasta noorsootöötaja tiitli. Mandel on aidanud korraldada väga paljusid kohalikke ja maakondlikke üritusi. Mullu oli ta noorsootöötajate ja kultuuritöötajate koostöös sündinud Võro-Seto Noortefesti korraldusmeeskonnas. Tema toe ja abiga on noored ellu viinud mitmesuguseid projekte. Lisaks on Mandel hea tiimikaaslane valla noorsootöötajatele ning panustab kogu maakonna noorsootöö arendamisse.

Aasta ettevõtluse edendajaks nimetati Ivar Traagel, kes on Vastseliina piiskopilinnuse hing. Ta on hea huumorimeelega, hooliv, julge ja otsekohene. Ka piiskopilinnus on oma peremehe nägu – külastajasõbralik ja täis üllatusi. Samuti aitab Traagel korraldada Vastseliina maarahva laata ning ajaloolist Lindora laata, pidades silmas, et kõigil oleks seal hea, mugav ja turvaline. Ivar Traagel on aktiivne tugisammas ka Vastseliina Teisipäevaklubis, mille tegevus on rõõmu ja kasu toonud nii suurtele kui väikestele vallakodanikele.