Seeme on ka Reformierakonna Põlvamaa organisatsiooni esimees. Varem on ta olnud Kõlleste piirkonnaorganisatsiooni juht ja Reformierakonna juhatuse liige.

Kanepi organisatsioon, kuhu kuulub 101 liiget, on hästi toiminud ja võitnud mitmeid valimisi – suuresti tänu senise juhi Kaido Kõivu panusele. Kanepis on tekkinud tegus meeskond, kes panustab hoolikalt kohaliku elu arengusse. Eesmärk on jätkata seniste suundade ja meeskonna tugevdamisega, ütles Andrus Seeme.