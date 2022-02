Piirivalvur, kellele tuleb vaadata alt üles

Vabariigi sünnipäeva puhul presidendilt Kotkaristi IV klassi ordeni saav Arvi Suvi on piirivalves töötanud peagi 27 aastat ning olnud kogu see aeg seotud piirilõiguga, mis kulgeb Värska ja Saatse kandis. «Selles mõttes on praegu hea, et lumi on maas ja kui piirijoonel jälgi on, need ka avastatakse,» ütleb kogenud piirivalvur.