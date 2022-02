Enn Tupp, endine poliitik, kes on olnud Eesti taasiseseisvumise juures ning lühikest aega ka kaitseminister. FOTO: Arvo Meeks

Liivilikult eepiline, aga samas pisku umbmäärane pealkiri sobiks ühe suhkrustamata aastapäevakõne jaoks küll, sest kes riskiks täna väita vastupidist. Mistahes riik on parajasti nii tark, kui tark on tema kodanik ehk enamalt öeldes statistiline kodanik. Viimaste hulgast arvan välja need, kes end oma riigi suhtes statistina tunnevad, aga sellest sõnademängust hiljem.