Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et sarnaselt eelmiste aastatega on ka sel korral eelarve kõige suurem osa haridusvaldkonnal. „Haridus on kohaliku omavalitsuse kõige olulisem valdkond ning see peegeldub ka eelarve numbrites, samuti on mitmed investeeringud keskendunud just meie järeltulevatele põlvedele paremate võimaluste loomiseks,“ lisas Ruusmann.