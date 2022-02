Õpilasfirma Tii on neljast Võru gümnaasiumi õpilasest koosnev ettevõtlik meeskond, kes toodab põnevate disainidega teepakikesi, mida saab mugavalt tassiservale asetada. Praeguseks on õpilastel valminud jõulu-, sõbrapäeva- ja saunateemalised teepakkide komplektid.

Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmis uus ja eriline teepakikeste komplekt. Komplekt koosneb teepakkidest, millel on kujutatud Eesti Vabariigi presidendid alates Konstantin Pätsist kuni Alar Kariseni. Lisaks riigipeadele on komplektis suitsupääsukese ja vapilõvi piltidega teepakid. Pildid on joonistanud Võru Gümnaasiumi õpilane Jane Mustrik.